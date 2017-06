0

Frutta e verdura in aumento sulle tavole degli italiani che mai come negli ultimi anni prediligono una alimentazione più leggera e salutare. I dati ufficiali sull’acquisto di frutta e verdura duramati da Fruit24, il progetto promosso da Apo Conerpo che offre informazioni nutrizionali e ricette a base di frutta e verdura, parlano chiaro: nei primi due mesi di quest’anno si è registrato il picco più alto di consumi da 17 anni: +4% rispetto ai primi due mesi 2016, per un totale di 1,3 milioni di tonnellate di acquisti.

Complice un aumento dei vegetariani (e in piccola percentuale dei vegani) la quantità di frutta e verdura portata in tavola è aumentata davvero di tantissimo rispetto agli anni scorsi. Diamo allora uno sguardo ai dati ufficiali per capire in quanto consiste l’aumento.

Nel dettaglio i consumi di frutta sono cresciuti a 711 mila tonnellate (+4% sul primo bimestre 2016) e quelli degli ortaggi a 590 mila tonnellate (+5% sul primo bimestre 2016). Giorgio Donegani, tecnologo e nutrizionista, commenta questo trend sempre in aumento, con queste precise parole:

I dati sulla crescita dei volumi acquistati di frutta e verdura dagli italiani sono un segnale molto positivo. Frutta e verdura consumate più volte al giorno aiutano a mantenere il bilancio idrico (messo particolarmente a rischio nella stagione calda), garantiscono un’alta quota di fattori vitaminici e migliorano la presenza di fibre nella dieta quotidiana. Inoltre, permettono di assumere una quantità di composti ad azione antiossidante, utili per contrastare i radicali liberi e proteggere i tessuti dell’organismo

