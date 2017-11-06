Influenza 2017, gli esperti: “La peggiore degli ultimi decenni”

L’influenza 2017 sta arrivando e gli esperti assicurano: sarà la peggiore degli ultimi decenni. Il picco è atteso dopo Natale, quindi il consiglio è quello di mettere in atto tutta una serie di comportamenti che possono essere in grado di ridurre al minimo il rischio di ammalarsi.

Cosa fare? Il presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, ha sottolineato l’importanza di vaccinarsi ma anche di seguire alcune regole. Lavarsi le mani, coprirsi la bocca con un fazzoletto o con il braccio quando si starnutisce o tossisce, e in particolare restare a casa quando si presentano i sintomi dell’influenza. Poche abitudini ma buone per ridurre al minimo il rischio di ammalarsi.

