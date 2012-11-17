Dieta dimagrante prima di Natale 2012

Ilnon è poi così lontano, quindi non è nemmeno lontano quel periodo dell’anno in cui solitamente ci si abbuffa di dolci o comunque di cibi molto calorici. Per arrivare come si deve ai vari cenoni del periodo natalizio, sarebbe bene prepararsi in anticipo, perdendo magari quei due chiletti di troppo da poter recuperare senza patemi d’animo fra un mese.

Per dimagrire prima delle feste si consiglia di eliminare circa 200 calorie dalla propria dieta giornaliera, facendo però attenzione a non saltare i pasti, in quanto digiunare è una delle peggiori azioni possibili se si vuole mantenere in forma il proprio corpo, infatti l’organismo ha sempre bisogno di proteine, vitamine, carboidrati e grassi contenuti nei cibi.





Bisognerà quindi rispettare lo schema dei cinque pasti per giornata: colazione, spuntino di metà mattina, pranzo, merenda e cena. Chiaramente in questo periodo che ci separa dal Natala si dovranno eliminare i dolci dalla propria dieta, così come gli alcolici quindi sarà bene preferire frullati, spremute, tisane, ovviamente misurando per bene lo zucchero. Si consiglia poi come sempre di bene almeno un litro e mezzo di acqua al giorno.

► DIETA CONTRO LA PRESSIONE ALTA

Non bisogna poi dimenticarsi di frutta e verdura, privilegiando la cottura al vapore per la verdura ed evitando così condimenti grassi. Più in generale si dovranno preferire i cibi cucinati alla griglia ed al forno, evitando così di usare condimenti come burro o margarina. Si consiglia anche di usare le spezie al posto del sale.

L’ultimo consiglio è poi quello di abbinare alla dieta dell’attività fisica, in modo da “allenare” il metabolismo in previsione delle scorpacciate natalizie.