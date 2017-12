Mal di gola, infuso salvia efficace

0

In inverno il mal di gola è uno dei disturbi più frequenti che possono però essere trattati con successo con un gustoso infuso di salvia che aiuta a combattere efficacemente il rossore che causa disturbo e fastidio. L’infuso di salvia è un rimedio tutto naturale per prendersi cura della nostra salute. Facile da preparare, ecco come.

Vi sarà sufficiente versare dell’acqua in un pentolino portandola a ebollizione. Mettete in infusione alcune foglioline di salvia lasciandole a riposare per circa 7-8 minuti. Quinfi filtrate il tutto e bevete per sfruttare al massimo gli effetti benefici della salvia contro il mal di gola. Grazie alle proprietà antisettiche e balsamiche, la salvia si rivela un ottimo rimedio naturale per trovare immediato sollievo.

