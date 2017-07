Calendula contro la micosi delle unghie?

0

Il trattamento della micosi delle unghie è sempre molto delicato e nella maggior parte dei casi, prima della guarigione completa, occorre avere molta pazienza. Tante sono le possibilità alle quai affidarsi quando le unghie vengono colpite da fungo. La calendula è un rimedio naturale che può rivelarsi utile per combattere in modo efficace il problema.

Ovviamente, e a maggior ragione trattandosi di rimedio naturale, non bisogna avere fretta di ottenere risultato ma al contrario occorre avere molta pazienza perché questo è un disturbo che già di per sé tende a trascinarsi per molto tempo. In generale però la calendula è un buon rimedio contro la micosi delle unghie proprio a causa delle sue proprietà che la rendono un valido alleato. Può essere usata sotto forma di pomata o tintura ed è utilizzata in moltissime situazioni, non solo quelle lagate alla micosi delle unghie. La calendula viene usata come antinfiammatorio, antisettico, disinfettante, cicatrizzante (uso esterno) e diuretico, depurativo del sangue, sudorifero, immunostimolante (uso interno).

Applicata sulla zona dell’unghia colpita da fungo con un lieve massaggio che sia in grado di fare assorbire la crema, la calendula contribuisce a migliorare la situazione. Avendo anche uno spiccato effetto preventivo, questo rimedio naturale deve essere usata anche una volta che i sintomi sono scomparsi per fare in modo che il problema non si riproponga nel giro di breve.

