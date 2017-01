Influenza, cura con omeopatia

0

L’influenza ha colpito durante le vacanza natalizie ma secondo i dati riportati da InfluNet, il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica e virologica dell’influenza, coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità, il “bello” potrebbe ancora arrivare. La cura con omeopatia può rivelarsi un valido strumento per combattere il virus influenzale in modo efficace.

I medicinali omeopatici, che possono affiancarsi anche alla medicina tradizionali perché non comportano interazione con altri farmaci, sono dunque in grado di curare i disturbi tipici dell’influenza. Tanti sono i vantaggi dei medicinali omeopatici che sono privi di tossicità e quindi particolarmente adatti anche per il trattamento della influenza negli Over 65 e nei bambini (anche perché non presentano effetti collaterali di rilievo). La parola al dottor Dario Vicenzi, medico di famiglia esperto in omeopatia a Modena:

► RIMEDI DELLA NONNA CONTRO L’INFLUENZA, QUALI VERAMENTE EFFICACI?

In caso di influenza, consiglio Oscillococcinum, medicinale omeopatico studiato per il trattamento dell’influenza, delle sindromi influenzali e delle patologie da raffreddamento, sia in fase preventiva che sintomatica. Oscillococcinum in prevenzione, nella posologia di una dose a settimana da settembre ad aprile, aiuta a ridurre la probabilità di ammalarsi, anche in soggetti particolarmente sensibili, come i bambini in età scolare e gli anziani. In caso di dolori diffusi alle ossa, brividi, spossatezza e mal di testa, è opportuno assumere una dose di Oscillococcinum il prima possibile. Rinnovare la somministrazione fino a 3 volte ad intervalli di circa 6 ore. Con febbre, starnuti, mal di gola e persistenza di dolori diffusi in tutto il corpo, la posologia che indico è di 2 dosi al giorno, mattina e sera, per 2-3 giorni

Foto | Thinkstock

Fonte | Informazioni e consigli a cura del dott. Dario Vicenzi, medico di famiglia esperto in omeopatia a Modena