Celiachia, quali sono i sintomi più comuni

Quali sono i sintomi più comuni della celiachia? Questa malattia, che colpisce sempre più di frequente anche i bambini, è causata dalla intolleranza ad una specifica proteina, il glutine, contenuta all’interno dei cereali. Per questo motivo chi, senza saperlo, mangia alimenti a base di glutine accusa forti disturbi. Come scoprire se si soffre di celiachia? Sicuramente “ascoltare” il proprio corpo è lo strumento più efficace. Ecco quali sono i sintomi più comuni in chi soffre di questo disturbo.

1. Dissenteria

Molto spesso chi soffre di celiachia accusa innumerevoli episodi di dissenteria. E’ questo il modo di reagire dell’organismo al consumo di alimenti a base di glutine.

2. Dolori pancia

I dolori alla pancia sono sintomi molto comuni e da non sottovalutare: se ne soffrite spesso il consiglio è quello di confrontarsi subito con il vostro medico di fiducia.

3. Costipazione

Anche la costipazione è uno dei sintomi più comuni per chi soffre di celiachia.

NUOVO APPROCCIO DIAGNOSTICO DELLA CELIACHIA

4. Dimagrimento

La perdita di peso immotivata (ovvero non conseguenza di una dieta ipocalorica) deve destare sospetti. Se avete perso molti chili e non sapere spiegarvi il motivo, sappiate che potrebbe essere anche perché soffrite di celiachia. In questo caso dunque eseguire degli accertamenti è la cosa migliore da fare.

5. Vomito

Tra i sintomi più comuni della celiachia c’è anche il vomito, spesso associato a nausea e, in generale, a senso di pesantezza a livello dello stomaco.

6. Feci pallide e dal cattivo odore o oleose

Un altro campanello di allarme da non sottovalutare. Anche in questo caso è necessario approfondire.

Photo Credits | Dejan Stanisavljevic / Shutterstock.com