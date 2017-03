Cistite, 4 sintomi più comuni

0

La cistite è una infezione della vescica che provoca dolore e fastidio soprattutto nel momento in cui si fa pipì. Fondamentale è intercettare fin da subito il problema in modo da intervenire per tempo riducendo la portata dei sintomi. Già, ma quali sono i sintomi tipici della cistite che devono far scattare il classico campanello d’allarme?

1. Difficoltà a fare pipì

La cistite provoca forte dolore nel momento in cui si prova a fare pipì. Non solo, perché questo disturbo crea anche difficoltà a urinare. Molto spesso chi è alle prese con la cistite fa pipì a goccioline, con enorme disagio.

2. Sangue nelle urine

Quando l’infezione è parecchio marcata, si può ritrovare anche del sangue nelle urine. Non c’è da allarmarsi ma sicuramente occorre consultare subito il medico che consiglierà la migliore cura alla quale affidarsi per ritrovare l’equilibrio perduto.

3. Pesantezza basso ventre

Quando la cistite colpisce, tra i sintomi più comuni c’è anche questo. Si avverte un certo senso di pesantezza nella parte bassa della pancia dovuta alla infezione in corso e il fastidio tende a trascinarsi da una giornata all’altra. Anche in presenza di questo disturbo è consigliabile rivolgersi subito al medico di fiducia.

4. Febbre

Nei casi in cui la cistite sia piuttosto forte, possono comparire anche episodi di febbre, segno che c’è una infezione importante in corso. Altro campanello d’allarme, dunque, da prendere in considerazione.

