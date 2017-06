0

Ogni anno, quando l’estate si avvicina, cominciano le preoccupazioni per la prova costume. Tutti vogliono dimagrire velocemente, illudendosi che l’obiettivo sia raggiungibile. Tra le tante diete prese in considerazione c’è la dieta del limone.

In che cosa consiste? Funziona per perdere peso? La dieta del limone è stata ideata dalla dottoressa Martine Andrè e sfrutta le proprietà benefiche di questo agrume. La particolarità della dieta del limone è quella di dover assumere ogni giorno una specifica bevanda che si prepara utilizzando i seguenti ingredienti:

30 cl di acqua

2 cucchiai di succo di limone

2 cucchiai di sciroppo d’acero

Un pizzico di pepe di cayenna

La bevanda va bevuta a digiuno la mattina, poco prima di andare a dormire ma anche subito dopo lo spuntino di metà mattina e di metà pomeriggio in modo da disintossicare l’organismo in modo efficace. Gli alimenti da consumare per chi si affida alla dieta del limone sono yogurt, frutta fresca e secca, avena in fiocchi, insalata di verdure, pane integrale, zuppe, legumi, pesce, petto di pollo, uova, pane e pasta integrale. L’obiettivo è quello di ingerire meno calorie possibili per perdere peso con facilità.

Se volete dunque perdere qualche chilo, sgonfiare e disintossicare l’organismo, la dieta del limone può essere un regime alimentare bilanciato da tenere in considerazione. Come sempre, prima di seguire qualsiasi dieta, è vivamente consigliabile affidarsi a un esperto che potrà darvi tutte le informazioni utili al riguardo per dimagrire nel modo giusto.

