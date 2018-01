0

Come dimagrire dopo le feste che, inevitabilmente, se ne vanno via lasciandoci un po’ appesantiti? Qualche consiglio può essere utile per ritrovare leggerezza e slancio senza troppi sacrifici.

Patrizio Tatti, diabetologo, endocrinologo e responsabile del Centro per lo studio ed il trattamento dell’obesità e dei disturbi dell’alimentazione dell’Ini-Istituto Neurotraumatologico Italiano, elenca una serie di regole da seguire per dimagrire dopo le feste. Il trucco, quando ci si mette a tavola, è quello di servire una portata alla volta. Portando più piatti insieme siamo di solito portati ad abbufarci di più. Programmare la spesa aiuta poi ad acquistare cibi genuini, per cui non comprate mai a caso quando andate al supermercato perché quello che metterete nel carrello sarà quello che vi ritroverete a mangiare. Usate poco sale e bevete molta acqua, per alleggerire il corpo liberandolo dalle tossine accumulate. Piccoli spuntini leggeri sono consentiti a metà mattinata e metà pomeriggio.

