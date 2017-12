Aloe vera contro le smagliature?

0

Le smagliature sono uno dei problemi più frequenti nelle persone che hanno perso tonicità e elasticità della pelle. Tante sono le cause che generano questo disturbo (eccessivo dimagrimento e assenza di attività fisica sonobtra le prime) ma l’aloe vera può essere un valido alleato.

E’ questo, infatti, uno dei migliori rimedi naturali per la salute della pelle e non a caso l’aloe vera viene usata per il trattamento della pelle arrossata o per favorire la cicatrizzazione delle ferite. Risulta però molto utile anche contro le smagliature e allora perché non sfruttarla?

Il gel all’aloe non unge, si spalma facilmente e garantisce alla pelle una maggiore elasticità. Questo è fondamentale per contrastare l’arrivo delle smagliature che colpiscono laddove l’epidermide ha perso di tono. Il gel all’aloe si trova facilmente in tutte l’erboristerie. Chiedete al vostro esperto di fiducia.

Photo | Thinkstock