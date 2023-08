Disturbi più comuni, cosa ne sappiamo?

Cosa sapete dei disturbi più comuni? Nessuno può evitarli, cerchiamo però di prevenire o combatterli nel modo giusto

0

Voglia di stare bene, necessità di benessere

Ci vuole il benessere. Quante volte abbiamo detto agli altri ma anche a noi stessi questa cosa? Stare bene, a partire dall’aspetto fisico, per vivere giornate in tranquillità. I disturbi che ci possono affliggere sono tantissimi, ognuno di noi può avere un disturbo dato da un qualcosa rispetto ad altro. Non è mai abbastanza sottolineare il fatto che la cosa migliore è quella di rivolgersi al proprio medico di fiducia; tuttavia, è buono anche acquistare sempre maggiori informazioni a tal riguardo.

Medicina e salute, possiamo saperne di più

Dai bambini con il classico fastidio dato dai primi denti da latte fino a noi adulti con raffreddori allergie o anche disturbi del sonno. Sapere, consigliare e farsi consigliare è sempre la cosa migliore a patto che si sappia quanto più possibile su questi disturbi. Esistono importanti guide che possano informare nel migliore dei modi tutti coloro che ne vogliono sapere di più. Ci sono riviste e raccolte dedicati al mondo della medicina e della salute che contengono diversi articoli informativi dettagliati e curati, messi in atto da medici e specialisti del settore.

Guide facili e adatte a tutti

Guide molto facili da leggere. Qualsiasi curiosità verrà fuori troverete risposte alle vostre domande. Cause, sintomi e ovviamente possibili forme di trattamento delle varie patologie e anche dei disturbi. Spesso uno dei problemi sta nell’utilizzo errato dei farmaci: ecco che queste guide potranno dissipare ogni dubbio per un uso corretto e soprattutto sicuro. Sapere informazioni in più su tematiche così importanti è fondamentale. Una panoramica totale per non avvicinarsi ai disturbi per risolverli nel migliore dei modi.

Diversi disturbi che prima o dopo abbiamo avuto

I disturbi? Abbiamo parlato di come possono essere diversi da persona a persona. Se volessimo fare degli esempi, riducendo di molto il campo potremmo elencare: dalla flatulenza all’infezione alla vescica, dall’acne alla congiuntivite passando per la bronchite, la temperatura corporea elevata, l’acufene e come misurare la glicemia. Insomma, tutti o quasi si possono riconoscere in questi disturbi che almeno una volta nella vota hanno ‘accompagnato’ le nostre giornate.

Flatulenza, accumulo di gas nella zona gastrointestinale

La conosciamo come aerofagia. La flatulenza è un accumulo eccessivo di gas nel tratto gastrointestinale. DI solito è associata all’aumento delle emissioni di gas dal retto. Nel caso in cui questi gas non potessero uscire allora si andrebbe verificare un gonfiore addominale, detto meteorismo. Non è difficile da capire perché si avvertiranno dolori e crampi.

Infezione alla vescica? Colpa dei batteri

Avete mai sentito parlare di cistite? Ecco, si tratta dell’infiammazione alla vescica. Nello specifico è l’infezione del tratto urinario che darà origine anche a una minzione difficile con forti dolori. I sintomi sono innocui ma se non trattata in maniera corretta potrebbe portare gravi malattie renali. Un’altra conseguenza della cistite potrebbe essere una vescica irritabile: chi soffre fi infezioni ricorrenti delle vie urinarie allora potrà essere esposto a un rischio particolare. I responsabili? I batteri o in casi particolari i germi fungini.

Acne, spesso innocuo e risolvibile in maniera autonoma

Se parliamo delle malattie della pelle allora bisognerà fare riferimento a una delle più comuni, l’acne che colpisce i giovani tra i 15 e i 18 anni. Non solo, perché se ne potrebbe soffrire anche nel caso in cui si verificasse uno squilibrio ormonale tipo la gravidanza. L’acne può lasciare evidenti cicatrici sulla pelle del viso soltanto nei casi più gravi, per quasi tutte le persone colpite invece sarà innocuo e si risolverà in maniera autonoma nel corso degli anni. Dove compare? Sul viso appunto ma anche su parti del corpo dove s trovano diverse ghiandole sebacee come le spalle e il torace.

Congiuntivite, un fastidio che però va via da solo

Passiamo agli occhi e uno dei disturbi più comuni e conosciuti, la congiuntivite detta anche ‘occhio rosa’. Sono i germi a causarla ed è davvero molto contagiosa. Pensate ai bambini: sono coloro che vengono colpiti con maggiore facilità. Il personale qualificato parlerebbe di ‘infezione della congiuntiva dell’occhio’, una membrana mucosa con io compito di proteggere l’occhio dalla essiccazione. È una valida protezione anche contro gli agenti patogeni. La durata? Il fastidio (molto) potrebbe durare anche due settimane, tuttavia andrò via da solo.

Acufene, fastidio rumore continuo nell’orecchio

A ‘sentirlo’, il nome potrebbe fare sorridere eppure chi ne è colpito vive giorni difficili tea dolore e fastidio. Si tratta dell’acufene. Il Tennitus Aurium fa percepire un rumore continuo all’interno dell’orecchio con diversi suoni: fischi, sibili, ronzii e fischi. Generalmente l’acufene è un disturbo psicosomatico (cioè acufene soggettivo). In pochissimi casi è presente una causa fisica o anche una fonte sonora esterna (acufene obiettivo). Nasce cona la riduzione parziale o totale della capacità uditiva (ipoacusia) e l’esposizione costante a rumori favoriscono l’insorgere di questo disturbo.

Non dimenticate il medico specialista però

Abbiamo fatto appena un soltanto ad alcuni dei disturbi più conosciuti. Consultate le giuste guide, leggetevi informatevi e cercate di prevenire. Non dimenticate però che il vostro medico di fiducia è sempre la persona adatta per parlare a fondo delle vostre singole situazioni.