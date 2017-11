Pipì a letto anche da grandi, è allarme

0

Fare la pipì a letto è purtroppo condizione frequente anche nei bambini grandi, dai 5 ai 14 anni. Ma in Italia ancora questo disturbo viene sottovalutato, pensando si tratti di qualcosa di passeggero che non vale dunque la pena affrontare con serietà. E i pediatri lanciano l’allarme: è importante intervenire subito per una corretta risoluzione del problema.

Maria Laura Chiozza, urologa pediatra del Dipartimento di Pediatria all’Università di Padova, ha sottolineato:

Un dato preoccupante è che da studi recenti risulta che il 60% dei bambini con enuresi non viene sottoposto a visita pediatrica, il che significa che oltre 700 mila non sono presi in carico per il loro problema

Di enuresi notturna soffre il 10-20% di bambini di 5 anni, il 5-10% a 10 anni e il 3% tra i 15 e i 20 anni. Si tratta dunque di un disturbo che non riguarda solo i bimbi nei primi di anni di età ma anche quelli più grandi e anche gli adulti.

Photo | Pixabay