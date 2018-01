I cani che fiutano i tumori, succede a Varese

0

Dall’ospedale Humanitas di Castellanza, in provincia di Varese, arriva una storia davvero bella. Zoe e Liù sono due pastori tedeschi impiegati per scovare tumori in anticipo rispetto alla comparsa dei sintomi. Basta un campione di urine e i due pastori tedeschi possono dire se il proprietario ha un tumore alla prostata oppure no.

Gianluigi Taverna, responsabile del reparto di urologia dell’Humanitas di Castellanza, è il medico che è a capo dell’equipe di ricerca.Ha spiegato:

Io all’inizio ho affrontato il caso come San Tommaso, non ero convinto. Poi dopo qualche mese mi hanno chiamato dicendomi che i cani erano pronti per un test che ha mostrato come i due cani fossero in grado di scovare il tumore alla prostata in anticipo. Questo mostra che prima di tutto i tumori hanno un odore specifico; non sappiamo ancora da cosa sia determinato, quale tessuto lo produca e perchè lo faccia; ma sappiamo che c’è e che il naso di Liu e Zoe riescono ad identificare quelle molecole con un’accuratezza del 98%

Ti potrebbe interessare anche:

Photo | Pixabay