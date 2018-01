Vellutata di ceci, un piatto genuino e salutare

0

La vellutata di ceci è un piatto semplice, genuino e molto salutare. Ideale per grandi e piccini, garantisce all’organismo gli elementi di cui ha bisogno.

La vellutata di ceci si prepara in poche mosse: basta seguire la ricetta che si può reperire in modo semplice anche su internet per confezionare un piatto dal gusto davvero speciale. I ceci, ingrediente protagonista, sono sono molto energetici e contengono inoltre molte sostanze di fondamentale importanza per il benessere dell’organismo: dalle proteine vegetali alle fibre, alla vitamina C e ad alcune vitamine del gruppo B, oltre a minerali e acidi grassi polinsaturi.

Questi legumi sono poi importanti anche per mantenere giusti livelli di colesterolo che, quando invece troppo alti, risultano potenzialmente pericolosi per la salute.

Photo | Thinkstock