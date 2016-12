Proprietà dei lupini

Dopo aver parlato delle proprietà delle mandorle degli spinaci , del ravanello , della quinoa , del kamut e del grano saraceno , oggi vogliamo parlare delleLa pianta dei lupini è un arbusto annuale che cresce fino al metro di altezza e appartiene alla famiglia delle Leguminose (come le arachidi , le fave lenticchie , e fagioli ) e cresce nelle zone incolte della fascia mediterranea.





La pianta dei lupini è conosciuta sin dai tempi antichi, tanto che gli antichi greci e i romani la conoscevano e se ne trovano tracce nelle opere di Orazio e di Ippocrate.

I lupini sono composti per il 10 per cento di acqua, il 40 per da carboidrati, il 38 per cento da proteine, il 3,2 per cento da ceneri e la restante percentuale è composta da grassi.

Al loro interno sono presenti anche minerali come zinco, manganese, rame, selenio, magnesio, calcio, fosforo, potassio, sodio e ferro; mentre le vitamine presenti sono la vitamina A, le vitamine del gruppo B ( B1, B2, B3, B5, B6) e la vitamina C.

E anche molto elevata la presenza di aminoacidi come l’acido glutammico e l’acido aspartico, arginina, alanina, cistina, glicina, fenilananina, leucina, lisina, isoleucina, metionina, prolina, treonina, tirosina, valina, triptofano, istidina e serina.

I lupini forniscono un alto apporto energetico, al pari della carne e addirittura superiore alle uova; in più hanno un ottima digeribilità e niente colesterolo; in più sembra che il consumo abituale di lupini previene la pressione alta e riduce i livelli di colesterolo nell’organismo.

Bisogna anche ricordare che i lupini sono ricchi di fibre e hanno un’elevata presenza degli acidi grassi essenziali Omega 3 e Omega 6, indispensabili per la salute e non sintetizzabili dall’organismo.