Mangiare lentamente per mantenersi in salute?

0

Mangiare lentamente sarebbe sufficiente per mantenersi in salute? Lo afferma un nuovo studio curato dalla Scientific Sessions dell’American Heart Association. La ricerca ha coinvolto 642 uomini e 441 donne che sono stati classificati in mangiatori veloci, normali o lenti.

Le loro abitudini alimentari sono state studiate per cinque lunghi anni e hanno evidenziato che mangiare velocemente è deleterio per la salute. In particolare tra i mangiatori più voraci l’incidenza della sindrome metabolica è risultata pari all’11.6%, contro il 6.5% dei mangiatori normali e il 2.3% di quelli abituati a mangiare con calma. Mangiare in fretta è risultato inoltre associato a un maggiore aumento di peso, a un maggiore accumulo di grasso addominale e iperglicemia. Mangiare lentamente dunque aiuterebbe a mantenersi in salute.

Ti potrebbe interessare anche:

Photo | Thinkstock