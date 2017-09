La piramide alimentare giornaliera

Lanon è altro che un modello di riferimento che alcuni esperti dell’Istituto di Scienza dell’Alimentazione dell’Università di Roma “La Sapienza” hanno elaborato su richiesta del, interessato a fornire a tutti gli individui un corretto orientamento sulle abitudini alimentari e sullo stile di vita da adottare per vivere in modo sano ed evitare patologie come obesità, malattie metaboliche, cardiovascolari e cancro.

La piramide alimentare italiana, in particolare, indica i consumi alimentari giornalieri consigliati dagli esperti, precisando sia il tipo di cibo che la quantità.



Tale piramide, nel dettaglio, è suddivisa in sei piani, ciscuno di un colore deiverso. Alla base della piramide, e quindi della nostra alimentazione quotidiana, sono collocati frutta e ortaggi di cui si dovrebbe mangiare dalle 5 alle 6 porzioni al giorno.

Subito sopra troviamo i carboidrati, ossia pane, pasta, riso, biscotti e patate di cui è consigliato un consumo giornaliero che và da 4 a 5 porzioni.

Ancora sopra, invece, troviamo i condimenti, ossia olio e altri tipi di grassi alimentare dei quali è consigliato un consumo giornaliera di 2-3 porzioni. Le stesse porzioni sono consigliate anche per gli alimenti che si trovano sul piano superiore, ossia latte, yogurt e formaggi.

Ancora più in alto troviamo carne, pesce, uova, legumi e salumi dei quali và consumata 1-2 porzioni al giorno mentre in cima alla piramide troviamo i dolci, dei quali và consumata una sola porzione giornaliera.



Ora che abbiamo capito cosa mangiare andiamo ad osservare un po’ più da vicino a cosa corrispondono le porzioni indicate dalla piramide.

Una porzione di frutta corrisponde a 150 grammi di frutta o a 125 ml di succo di frutta. Per quanto riguarda gli ortaggi da cuocere, invece, una porzione corrisponde a 250 grammi (intesi di ortaggi a crudo), mentre per quelli da consumare crudi, come ad esempio l’insalata, una porzione corrisponde a 50 grammi.

Per quanto riguarda pane, pasta, biscotti, riso e patate una porzione corrisponde a 50 grammi di pane, 80 grammi di pasta secca o 120 grammi di pasta fresca, quantità che deve essere dimezzata nel caso in cui venga mangiata in brodo, 20 grammi di biscotti, 80 grammi di riso e 200 grammi di patate.

Una porzione di olio o di burro, invece, corisponde a 10 grammi.

Per quanto riguarda i latticini una porzione di latte o una porzione di yogurt corrisponde a 125ml, mentre una porzione di formaggio corrisponde a 20 grammi.

Una porzione di carne corrisponde a 100 grammi (peso inteso a crudo), una porzione di pesce a 150 grammi mentre una porzione di uova corrispnde ad 1 uovo. Per i legumi, invece, una porzione corrisponde a 30 grammi se si tratta di legumi secchi e a 100 grammi se freschi. Per i salumi, infine, una porzione corrisponde a 50 grammi.

Per quanto riguarda i dolci in questa categoria viene incluso zucchero e miele e per entrambi una porzione corrisponde a 5 grammi, ossia ad un cucchiaino di caffè.