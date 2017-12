Carenza di potassio, ecco gli alimenti giusti da consumare stetoscopio

0

Per mantenersi in salute l’organismo ha bisogno di assumere buone dosi di potassio. Quando si è in carenza, in automatico si tende a sentirsi fiacchi e deboli. Se vi capita dunque di alzarvi la mattina e sentirvi già scarichi, senza avere già energie da spendere nel corso della giornata, verificate i vostri livelli di potassio: basta una semplice analisi del sangue per capire se effettivamente può esserci una carenza che deve essere comunque colmata per sentirsi subito meglio.

Nel caso ci sia, niente panico. Nella maggior parte dei casi una alimentazione mirata è sufficiente per risolvere questo disturbo. Ecco quali sono gli alimenti più ricchi di potassio. Intanto la banana. Questo frutto dal sapore gustoso è ottimo quando si rileva carenza di potassio. Comoda anche da mangiare quando si è fuori, perché la sua conformazione la rende facile da portare dietro, anche in borsetta.

BANANE, CALORIE, PROPRIETÀ BENEFICHE E VALORI NUTRIZIONALI

Anche i legumi sono assolutamente da consumare. Date spazio, nella vostra dieta quotidiana, a ceci e legumi che possono essere cucinati in moltissimi modi e contribuiscono in modo concreto a colmare la carenza di potassio. Anche i fichi sono tra gli alimenti che possono tornarvi utili per combattere stanchezza e spossatezza. Sono infatti particolarmente energici, ideali da consumare a colazione, magari insieme a dello yogurt e dei cereali (meglio se integrali). Uvetta, spinaci, avocado e funghi sono alcuni degli altri alimenti ricchi di potassio che possono tornarvi utili in caso ne registriate carenza. Provate con una alimentazione mirata e potrete stare meglio.

