Un vero e proprio vademecum per allungare la vita: è stato stilato in Svezia e altro non è che un insieme di regole da seguire per sperare in una esistenza più lunga possibile. D’altronde sappiamo bene che uno stile di vita sano è importante per mantenersi in salute. Certamente, purtroppo, non sempre vivere secondo le regole mette al riparo da brutte malattie. Tuttavia seguire alcuni buoni consigli è utile. E allora vediamo i 10 piccoli segreti per allungare la vita di 10 anni elencati da Bertil Marklund, autore de “La guida scandinava per vivere 10 anni di più“.

Fare movimento, perché l’attività fisica regolare riduce il rischio di 30/40 malattie. Cercare di ridurre al minimo lo stress perché abbassa le difese immunitarie e fa ammalare più spesso. Dormire un quantitativo di ore giuste: il sonno è fondamentale per recuperare le energie.

Quarta regola: concedersi un po’ di tempo al sole, perché è dal sole che arriva la vitamina D, fondamentale per la salute dell’organismo. Attenua le infiammazioni e rafforza il sistema immunitario. Seguire una alimentazione corretta: questa quinta regola è fondamentale per allungare la vita secondo Bertil Marklund. Sesta regola: bere acqua e non disdegnare il vino rosso che riduce il rischio di diabete. Tenere sotto controllo il peso, avere una bocca sana: la salute della bocca è fondamentale per una vita in salute. Lavare dunque i denti seguendo i consigli del dentista, quindi spazzolando nel verso giusto e usando filo interdentale.

Nona regola per allungare la vita: essere ottimisti. Ridere aumenta le endorfine e fa bene alla salute Decima regola: curare gli affetti che aiutano la guarigione e allontano il rischio di morire di ictus.

