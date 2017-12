Vaccino influenzale per Over 65, efficace?

0

Il primo rapporto italiano di Health Technology Assessment sul vaccino influenzale per gli Over 65 evidenzia dati incoraggianti. In occasione del 50° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), in programma a Torino, si è parlato molto dell’efficacia di questo trattamento in ottica preventiva.

Chiara De Waure, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha spiegato:

Prendendo in esame il vaccino adiuvato, cioè potenziato per indurre una più efficiente risposta del sistema immunitario si è giunti alla conclusione che, nella popolazione Over 65, questo vaccino rappresenta una soluzione ottimale in termini preventivi sia sotto l’aspetto clinico che sotto il profilo economico

Donatella Panatto, dell’Università di Genova, co-autrice dello studio ha aggiunto:

I risultati del report italiano sono coerenti con le conclusioni del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) Inglese, che si è espresso a sostegno dell’utilizzo, nel Regno Unito, del vaccino trivalente adiuvato negli over 65 a partire dalla stagione influenzale 2018-19

