Uva, 5 migliori proprietà benefiche

Sono tante le proprietà benefiche dell’uva anche se, prima di consumare questo frutto regolarmente, è sempre bene sentire il medico: l’uva per esempio non è molto indicata per chi soffre di patologie come il diabete perché particolarmente zuccherina. Per gli individui sani, però, questo frutto è davvero benefico: scopriamone insieme tutte le proprietà in modo da consumarla non appena se ne ha l’occasione!

1. Combatte la stitichezza

L’uva, sia nera che bianca, è particolarmente utile per chi soffre di stitichezza. Se fate fatica ad evacuare, insomma, sfruttate le proprietà benefiche di questo frutto che sono davvero notevoli.

2. Disintossica

L’uva ha anche spiccate proprietà disintossicanti, ecco perché è consigliata quando si devono eliminare tossine e scorie in eccesso. Una dieta detox che funzioni non può prescindere dall’uva!

3. E’ energizzante

L’uva è energizzante, ecco perché molto spesso viene consigliata a colazione. Yogurt, fette biscottate con miele o marmellata e uva per affrontare la giornata nel migliore dei modi. Tanta energia per uno spuntino leggero e facile da digerire!

4. Protegge i reni

Numerosi gli studi scientifici che hanno individuato nell’uva spiccate proprietà benefiche sui reni.

5. Mantiene giovani

Ricca di antiossidanti, l’uva è anche un vero toccasana per la pelle. Combatte i radicali liberi che sono alla base dell’invecchiamento cellulare ed è quindi un ottimo alleato per avere una pelle liscia e sempre elastica nonostante il passare del tempo e gli agenti atmosferici!

