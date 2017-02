Stress in ufficio, bastano10mila passi al giorno per combatterlo

0

Stressati dal lavoro? Secondo una recente ricerca bastano 10mila passi al giorno per raggiungere lo stato di serenità che è necessario per vivere bene le vostre giornate. Lo studio è stato condotto dalla Università della Florida Centrale ed è stato poi pubblicato su Journal of Applied Psychology.



Shannon Taylor, che ha condotto lo studio in collaborazione con ricercatori dell’Illinois e del Wisconsin, ha cercato di spiegare quali sono stati i risultati raggiunti al termine di una ricerca che inquadra il movimento come strumento più utile contro lo stress:

La ricerca dimostra che i dipendenti vittime di maltrattamenti sul posto di lavoro tendono a riprodurre gli stessi comportamenti anche a casa. Se il lavoratore è stato denigrato o insultato da un superiore tenderà a scaricare la propria frustrazione sui membri della famiglia. Il nostro studio dimostra che ciò accade perché è troppo stanco per riuscire a controllare il proprio comportamento

Lo studio è stato condotto su 118 persone lavoratrici che hanno evidenziato come, eseguendo attività sportiva, i livelli di stress calino. Sonno e movimento sono due rimedi efficaci contro lo stress da lavoro e bastano 10mila passi, quindi, per allontanare ansie e tensioni di giornata. In effetti i risultati di questo studio non stupiscono visto che da sempre lo sport viene etichettato come vero e proprio toccasana per la salute fisica e mentale.

