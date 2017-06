Stanchezza e insonnia, disturbi della tiroide sono la causa?

0

Non sempre stanchezza e insonnia sono causate da tensioni e stress. Molto spesso ci si sente privi di energie e si fa fatica a riposare bene perché la tiroide non funziona correttamente. Solo che ancora oggi sono moltissime le persone, soprattutto donne, che sottovalutano l’importanza della tiroide e non si fanno controllare adeguatamente quando avvertono spossatezza eccessiva e incontrano difficoltà nel dormire bene.

Uno studio internazionale, commissionato dalla Merk in collaborazione con la Thyroid Federation International (TFI), afferma che quasi un terzo delle donne non sa spiegare con precisione quali siano i disturbi tipici della tiroide e la maggior parte delle intervistate non sa che i sintomi potessero essere il risultato di un disturbo della tiroide stessa. Insomma molto spesso stanchezza e insonnia vengono archiviati come sintomi tipici dello stress e non sempre è così. L’indagine sopra menzionata ha evidenziato anche altri importanti aspetti sottolineando anche che individuare un disturbo della tiroide può rivelarsi anche molto complicato.

I sintomi come sensazione di incapacità di concentrazione (29,6%), difficoltà a rimanere incinta (30%), intestino pigro e costipazione (29%) non sono stati comunemente associati ai disturbi della tiroide dalle intervistate e invece sono alcune delle conseguenze più comuni per chi accusa problemi di tiroide. Si afferma nella indagine:

I risultati dell’indagine evidenziano un’importante ragione per la quale milioni di persone vivono la loro esistenza senza che sia loro diagnosticato o trattato un disturbo della tiroide, con conseguente scarsa qualità della vita. Speriamo che questo incoraggi più persone a parlare con il proprio medico piuttosto che accettare i sintomi come parte ordinaria della vita quotidiana

