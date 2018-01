Salute, spopolano le fake news

0

Spopolano le fake news quando si parla di salute e sempre più italiani ne sono vittime. Cercano notizie su internet, credono a tutto quello che trovano su Google, spesso si curano da soli, captando notizie dai forum, senza consultare il parere di un medico.

Secondo un sondaggio condotto da Censis, sono circa 15 milioni le persone che nello scorso anno si sono rivolte a internet per raccogliere informazioni su particolari argomenti e circa 8 milioni di loro hanno ricevuto notizie fuorvianti o non del tutte veritiere. Nel dettaglio, il 17% degli italiani visita siti generici per avere notizie sulla salute, il 26% invece consulta i social network e soltanto il 6% guarda siti istituzionali affidabili. Corrispondono al 69% gli italiani che ricercano invece il parere di persone più esperte, come ad esempio i farmacisti.

Photo | Pixabay