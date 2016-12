A Roma il convegno su “La Medicina Legale: Prospettive a Confronto”

0

E’ a Roma, proprio in questi il giorni, l’interessante convegno su La Medicina Legale: Prospettive a Confronto, una ottima opportunità di approfondimento per tutte le nozioni specifiche sulla tematica della medicina legale.

Il programma si articola in due giornate di lavoro, il 25 ed il 26 Novembre. Nella giornata odierna il Professor Natale Mario di Luca ha presenziato la sessione plenaria, su “La valutazione Medico Legale del danno alla persona, tra falsi miti e giudizi valutativi”, che ha riscosso un enorme successo tra i partecipanti. Si sono visti relatori del calibro di Ranieri Domenici, Riccardo Zoja, Giorgio Bolino, Simona Zaami, Luigi Papi, Pietro Di Tosto e Gianmarco Cesari.

L’evento è stato promosso dalla collaborazione diretta di Raffaele Gerbi, nella sua qualità di direttore generale della PROFESSIONAL & PARTNERS GROUP SRL, che costituisce un’ottima azienda per l’assistenza legale, sull’intero territorio nazionale, relativa al risarcimento danni da lesioni fisiche macro-permanenti, specializzata nelle stragiudiziali relative alla liquidazione di danni conseguenti agli incidenti stradali.

Nella giornata di domani sono previsti ulteriori incontri, dalle ore 9.00, nella Sessione Plenaria presenziata dal Professor Paolo Arbarello, relativamente a “Responsabilità Sanitaria e Mediazione”. Presenti tra i relatori Roberto Nicodemi, Attilio Pisani, Gaetano Scalise. Sono inoltre presenti due Sessioni Parallele: Sessione Congiunta di Genetica Forense e di Patologia Forense; Sessione di Tossicologia Forense.

E’ importante dare atto che Il Provider ha voluto assegnare all’evento nr. 5 crediti formativi E.C.M. per tutte le discipline della professione di Medico Chirurgo (rif: 3282-175948). L’evento è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

Gli interessati, per ottenere ulteriori informazioni possono contattare la Segreteria Organizzativa e Provider ECM, sita in Roma, via Paolo Emilio 10. Email: [email protected] Telefono: 06.87756918 e 06.87756870.

Si ribadisce che sono messe a disposizione ben 5 borse di studio, messe a disposizione dalla PROFESSIONAL & PARTNERS GROUP SRL in favore del Dipartimento di Medicina Legale dell’Università La Sapienza in Roma. L’appuntamento è a Roma, Casina di Macchia Madama, via di Macchia Madama 94.