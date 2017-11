Mele, dimagrire depurando l’organismo

0

Per dimagrire, depurando allo stesso tempo l’organismo, potrete sfruttare le proprietà benefiche delle mele per perdere di peso e, allo stesso tempo, liberare l’organismo dalle tossine accumulate.



Chi decide di seguire la “dieta delle mele” non dovrà fare grandi sacrifici ma semplicemente mangiare in modo equilibrato e senza eccedere consumando, nei due spuntini (metà mattinata e metà pomeriggio) una mela. La mela ha note proprietà benefiche: è ricca di vitamine, zucchero e sali minerali che aiutano l’organismo a fortificarsi e combattere i segni del tempo. La mela è ricca poi di fibre e contiene acido malico, un composto che aiuta ad ammorbidire i calcoli delle vie biliari. Ecco perché si rivela un ottimo rimedio per depurare l’organismo. Il succo di mele è per esempio ideale per pulire il fegato in maniera naturale e prevenire qualsiasi tipo di infezione che potrebbe colpire quest’organo.

Ti potrebbe interessare anche:

Photo | Thinkstock