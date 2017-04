Le proprietà del melone

0

Il melone è un frutto gustosissimo, ideale da consumare da questo momento in poi: ci terrà compagnia tutta l’estate, insomma, e sono moltissimi gli usi che se ne possono fare. Le proprietà di questo frutto sono davvero tante e sarebbe buona abitudine inserirlo di diritto nella nostra alimentazione. Anche perché è comunque economico e la cosa non guasta mai!

Il melone intanto è un ottimo rimedio naturale per prevenire la disidratazione, soprattutto adesso che l’estate è alle porte e che è fondamentale mantenere il nostro corpo ben idratato perché la sudorazione aumenta molto rispetto al resto dell’anno. Questo frutto economico è poi anche lassativo per cui fa bene anche per chi ha problemi di intestino irregolare e aiuta a prevenire l’arrivo delle emorroidi; è leggero, ottimo dunque per uno spuntino a metà pomeriggio, è rinfrescante perché contiene una buona dose di acqua ed è molto adatto anche per chi soffre di anemia perché è particolarmente ricco di ferro.

Il melone è un ottimo rimedio naturale anche per la cura del corpo: essendo ricco di vitamina A, nella forma di betacarotene, previene infatti l’invecchiamento della pelle causato dai radicali liberi e tiene sotto controllo le smagliature. Siete alla prese con fame nervosa? Bene, il melone è utile anche in questo caso. Ricco di vitamina B, questo frutto di color arancione acceso aiuta a tonificare, trovare il buonumore e, di conseguenza, combattere il morso della fame che molto spesso ci assale quando siamo tesi.

Tantissime proprietà insomma per questo frutto: mangiatene a volontà!

Foto | Thinkstock