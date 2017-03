Italia paese più sano del mondo, secondo Bloomberg

0

Secondo Bloomberg Global Earth Index, l’Italia è il paese più sano del mondo. Quello in cui la qualità della vita è più alta, si vive meglio e si guarisce anche con una percentuale più alta rispetto a molti altri paesi.

Insomma è vero che l’Italia è da tempo nel tunnel di una crisi economica senza fine, ma è altrettanto vero che se si vuole vivere a lungo e in salute è questo il miglior paese in cui abitare. La classifica stilata da Bloomberg Global Earth Index prende in esame 163 nazioni: tra queste l’Italia è al primo posto con un punteggio di 93,11 su cento. Tanti i fattori che sono stati presi in considerazione per buttare già la graduatoria: aspettativa di vita, cause di morte, rischi per la salute come pressione alta, consumo di tabacco, disponibilità di acqua potabile e malnutrizione. Il mix di tutti questi fattori conferisce all’Italia il primo posto assoluto.

Tra i nostri punti di forza c’è chiaramente la dieta mediterranea che è uno dei motivi per cui l’Italia viene indicato come il paese in cui si vive più a lungo. La scelta di mangiare in un determinato modo, quindi seguendo proprio le regole base della dieta mediterranea, è un punto a favore degli italiani che così si guadagnano buona salute. I dati di Bloomberg cozzano però con una inversione di tendenza per quanto riguarda l’aspettativa di vita. Per la prima volta in Italia si è registrato un calo dell’aspettativa di vita alla nascita: 80,1 anni per gli uomini (contro gli 80,3 del 2014) e 84,7 per le donne (contro gli 85 del 2014).

Foto | Thinkstock