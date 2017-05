Fare movimento aiuta?

0

E’ risaputo che fare molto movimento è una delle prerogative per molti. Non è un caso che l’American college of sports medicine (Acms) abbia scelto di rammentare che il movimento sia in grado di prevenire più di 40 malattie croniche comuni, quali ad esempio diabete, depressione, cancro al colon e al seno, ipertensione, patologie cardiovascolari, obesità, ansia e osteoporosi.

La quantità necessaria? Per gli adulti 150 minuti alla settimana, ai bambini invece almeno 60 minuti al giorno.

I 150 minuti possono essere dilazionati in 30 minuti per 5 giorni. Se si deve dimagrire i minuti raddoppiano a 300 ogni settimana.

Bob Sallis dell’Acms dice: “L’attività fisica è un farmaco meraviglioso e recenti studi dimostrano che, messi a confronto, medicinali ed esercizio possono dare identici risultati. Camminare è lo sport più efficace per cominciare”.

Gli esperti americani suggeriscono di cominciare camminando ma di incrementare nel tempo l’attività fisica con una combinazione di esercizi aerobici, stretching e rafforzamento muscolare. L’American college of sport medicine precisa: “Molti studi dimostrano che aggiungere 10 minuti di attività fisica al giorno danno già benefici per la salute. Camminare inoltre fa sentire meno soli, fa socializzare. Basta provare, lo sport diventa contagioso”.

I medici sportivi dell’associazione statunitense hanno così mappato i benefici del fitness sul corpo: camminare per 10 minuti, a livello celebrale, stimola la produzione di endorfine che diminuiscono lo stress, le tensioni, il nervosismo e la stanchezza. Trenta minuti di attività fisica riducono il rischio di glaucoma e, in 5 anni, dimezzano il rischio di ammalarsi di Alzheimer, fanno ammalare meno di influenza e raffreddore, migliorano la salute del cuore perché aumentano il battito cardiaco e la circolazione del sangue, potenziano i muscoli delle braccia, della schiena e gli addominali. E ancora: migliorano la pressione del sangue, riducono il rischio di osteoporosi e diminuiscono il rischio di cancro al colon del 31% nelle donne.