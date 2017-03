0

Epatite A in aumento tra gli uomini omosessuali: a lanciare l’allarme è l’Iss (Istituto Superiore di Sanità) che ha rilevato un pericoloso aumento dei casi di epatite A non solo in Italia ma anche in tutta Europa tra gli uomini che preferiscono relazioni sessuali con persone dello stesso sesso.



Il Belpaese segue il trend europeo. Precisa l’Iss:

In Italia, tra agosto 2016 e febbraio 2017, sono stati notificati al sistema di sorveglianza delle epatiti virali acute 583 casi, un numero quasi 5 volte maggiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un’alta percentuale dei casi, dichiara preferenze omosessuali

Come si contrae l’epatite A? Nella maggior parte dei casi è quello che si mangia e si beve a determinarne l’arrivo. Acqua, succhi o alimenti crudi o cotti male, in presenza di scarse condizioni igieniche, possono spalancare la strada alla epatite A. Ad avere la peggio è il fegato, l’organo che più di tutti viene danneggiato. Da tempo contro l’epatite A esiste il vaccino che si rivela efficace per contrastare l’arrivo della malattia. L’Iss lo consiglia vivamente:

La vaccinazione è fortemente raccomandata per gli omosessuali e che quindi è necessario promuovere un’offerta attiva e gratuita della vaccinazione contro l’epatite A (o se necessario utilizzare vaccini combinati contro l’epatite A e B), attraverso il coinvolgimento di associazioni specifiche, o altri canali target per questa popolazione

