Dolore durante il sesso, ne soffre una donna su dieci

Una donna su dieci dice di accusare dolore durante il sesso. La dispareunia – così tecnicamente si chiama questo disturbo – è insomma una condizione molto più frequente di quanto si potrebbe pensare. A puntarvi i riflettori è un nuovo studio pubblicato su An International Journal of Obstetrics and Gynaecology che ha indagato su un campione di 7mila donne e sulle loro sensazioni durante i rapporti sessuali.

E così quello che è emerso è che una donna su dieci accusa dolore durante il rapporto, privandosi invece del piacere che dovrebbe dare. Emmanuele Jannini, professore di sessuologia medica presso l’Università Tor Vegata e past president della Società italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, ha inquadrato la ricerca che – va detto – è stata condotta su donne inglesi:

Ma quelli ottenuti sono dati che valgono per tutti i paesi industrializzati e direi sottostimati, perché la dispareunia, è un problema di cui ci si vergogna molto. Invece, anche se non se ne parla, è un disturbo diffusissimo, soprattutto tra le donne in menopausa

Proprio la menopausa, che provoca – tra le altre cose – secchezza vaginale, sarebbe una delle causa di dispareunia nelle donne. Rivolgersi al proprio ginecologo di fiducia ai primi segnali è la cosa migliore da fare per cercare di combattere in modo efficace i sintomi di questo problema e arginarli fin da subito.

