Dieta DASH, la migliore secondo gli americani

La Dieta DASH è stata eletta migliore dieta del 2017 dagli americani. La notizia viene data dalla rivista US News & World Report che ogni anno incarica un gruppo di esperti ai quali viene chiesto di individuare quali sono i regimi alimentari consigliati per mantenersi in salute. Questo regime alimentare si base sul consumo ridotto di sale e su altre poche regole che sono quelle alla base di qualsiasi altra dieta (elevato consumo di frutta e verdura, tanta acqua e così via).

Il professor Giorgio Calabrese, Docente di Dietetica e Nutrizione Umana nonché presidente del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare Ministero della Salute, del MIPAAF e del Dipartimento Ricerca Scientifica della Fondazione Internazionale Luigi Einaudi, illustra il suo puto di vista sulla scelta degli americani di identificare la dieta DASH come la migliore per mantenersi in salute e tenere sotto controllo il peso:

La dieta DASH va bene per quei popoli come appunto gli americani che hanno un modo di nutrirsi totalmente opposto al nostro poiché permette di ottenere l’equilibrio calorico e il giusto introito di nutrienti senza fare troppi sacrifici a tavola. Gli americani hanno messo al primo posto la DASH perché da loro l’ipertensione sembra quasi una malattia endemica, cosa che non capita da noi e quindi per loro è la normalità, mentre per noi è molto meno frequente visto che è maggiore l’attenzione a quello che si mangia



