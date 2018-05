Diabete 2, più nelle donne con pancetta e fianchi larghi

0

Pancetta e grasso sui fianchi in alcune donne si associano a un maggiore rischio di diabete 2. Tutta colpa della variazione naturale di gene denominato KLF14 che fa accumulare grasso in zone critiche come appunto ventre e sui fianchi e le espone a un rischio significativamente maggiore di diabete, mentre lo stesso non accade per gli uomini.



E’ questo che afferma uno studio della University of Virginia School of Medicine, pubblicato sulla rivista Nature Genetics. Dice il ricercatore Mete Civelek:

Se, per caso, si eredita la versione di questo gene dalla madre, allora si è maggiormente a rischio per il diabete di tipo 2. Se si è donne , allora il rischio è ancora più alto, il 28 per cento in più rispetto a un uomo che ha ereditato il gene dal padre per ragioni che ancora non comprendiamo, questo gene è più attivo, o aumenta di più il rischio, nelle donne che negli uomini