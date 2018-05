0

Detergenti per le pulizie dannosi come 20 sigarette al giorno: A dimostrarlo è uno studio Made in Norvegia condotto dall’Università di Bergen che sulle pagine dell’American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine lancia l’allarme. Le donne che sono solite usare questo tipo di detergenti evidenzierebbero nel corso del tempo un declino accelerato della funzionalità polmonare rispetto a quelle che non svolgono alcuna attività di pulizia.

Spiega Mario Olivieri, medico del lavoro, pneumologo e allergologo dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, tra i firmatari dello studio.

Fumo, infezioni respiratorie, invecchiamento e inquinamento dell’aria non sono gli unici nemici dei polmoni. Anche l’attività lavorativa e le abitudini domestiche possono accelerare il declino della funzione polmonare.ò L’utilizzo di prodotti per le pulizie usati sia dai lavoratori del settore che dalle casalinghe può costituire un rischio per la salute respiratoria

