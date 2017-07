Veleno di scorpione Escozul contro il cancro

Su Italia 1 è andato in ondache ha dedicato un servizio sull’, il veleno dello scorpione che guarisce il cancro.

Ci troviamo di nuovo di fronte ad un altro caso Di Bella? Pare di sì a sentire le testimonianze dei pazienti che hanno assunto questo farmaco naturale. Praticamente si tratta di un medicinale estratto dal veleno dello scorpione azzurro cubano prodotto dalla Labiofam un’azienda locale e viene prescritto ai pazienti gratuitamente in quanto statale.





La storia inizia quando dei medici cubani si sono accorti che i contadini punti dallo scorpione in questione sono guariti da malattie quali l’artrite reumatoide e hanno così scoperto che il veleno di questo animale ha delle proteine che fungono da antinfiammatorio. Facendo delle ricerche più mirate, hanno visto che oltre a togliere le infiammazioni aveva un effetto analgesico, un effetto immunoregolatore e soprattutto antitumorale ( hanno constatato che i topi sui quali è stato iniettato il prodotto sono guariti da alcune forme di tumori ).

La specie che produce la tossina da cui si ricava l’Escozul è il rophalurus iunceus che vive soltanto nell’isola di Cuba.

Il fatto è che non esistono ricerche scientifiche ufficiali che provino l’efficacia di questo medicinale anche perchè la comunità medica cubana non viene tenuta in conto a livello internazionale per una serie di fattori in particolarmodo per via dell’embargo; questo fa sì che la notizia sia trapelata tramite il passaparola e, che in occidente siano iniziati i “viaggi della speranza” per poter ricevere il medicinale gratuitamente dopo l’approvazione del medico in loco.

Il flacone viene dato concentrato e va conservato in frigorifero e nel momento dell’utilizzo va diluito con l’acqua.

La domanda più che lecita in questo caso è se il medicinale non sia soltanto un placebo o se davvero sia la panacea di tutti i tumori, sta di fatto però che i pazienti a cui è stato somministrato hanno avvertito notevoli miglioramenti ovviamente abbinati alle cure mediche ufficiali come la chemioterpia, radioterapia o l’ormonoterapia.

Secondo i medici oncologi cubani, il veleno di scorpione, meglio conosciuto come Escozul, è in grado di fornire degli ottimi risultati nella terapia contro il cancro senza però fornire problematiche derivate dall’assunzione dei farmaci più comuni. Pare infatti che l’Escozul non abbia effetti collaterali come del resto hanno i costosissimi farmaci antitumorali della medicina convenzionale, quella definita allopatica.

Il veleno di scorpione blu, Escozul, possiede moltissime proprietà antitumorali, analgesici e antinfiammatori, ma è chiaro che è doveroso procedere con molta cautela e il consiglio è sempre quello di chiedere consiglio al proprio medico curante poichè è pieno di persone che sul prodotto stanno lucrando andando quindi in controtendenza alla decisione del governo cubano di diffonderlo in maniera gratuita presentandosi nel laboratorio dell’Isola con una e una sola cartella clinica del paziente affetto da tumore.

Sono più di 25.000 le persone che hanno ottenuto un miglioramento dopo essere state trattate con l’ESCOZUL e questo anche su tutte quelle persone che non avevano ottenuto beneficio con la medicina tradizionale. Dopo circa 2 o 3 mesi dall’assunzione del veleno di scorpione, la maggior parte delle persone hanno ottenuto un sensibile miglioramento dell’appetito, una riduzione dell’infiammazione e una importante riduzione del dolore che ha permesso ai pazienti di ritornare alla vita normale.