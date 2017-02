Raucedine, i migliori rimedi omeopatici

0

La raucedine è la condizione che segnala una marcata alterazione della qualità vocale ed è determinata dalla irregolarità di vibrazione delle corde vocali. Colpi di fresco, sbalzi di temperatura, a volte solo stress possono essere tra le cause più comuni di questo disturbo che si può trattare in modo efficace con l’omeopatia. Quali sono i rimedi omeopatici più utili per la cura della raucedine?

La parola al dottor Franco Fussi, medico-chirurgo, specialista in Foniatria e Otorinolaringoiatria, responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’azienda USL di Ravenna.

A seconda della sintomatologia manifestata, possono essere utili diversi rimedi omeopatici. A chi presenta una raucedine dovuta a uno sforzo vocale eccessivo prescrivo Arnica montana 9 CH, 5 granuli 3 volte al giorno. Se il soggetto mostra una voce rauca al risveglio e tende a ritrovarla progressivamente parlando, il medicinale omeopatico più adatto è Rhus toxicodendron 9 CH, 5 granuli 3 volte al giorno fino alla guarigione. Se la sintomatologia compare dopo un’esposizione a correnti d’aria e al freddo somministro Aconitum15 CH, 5 granuli ogni 2 ore, fino al miglioramento dei sintomi; se è l’esposizione all’umidità a causare la raucedine, andrà assunto Dulcamara 15 CH con la stessa posologia. Se la disfonia è causata da reflusso gastroesofageo, dove i vapori di acido cloridrico giungono a irritare e disidratare le mucose laringee, consiglio Nux vomica 9 CH, 5 granuli mattina e sera

Fonte | Informazioni e consigli a cura del dottor Franco Fussi, responsabile del Centro Audiologico Foniatrico dell’azienda USL di Ravenna

