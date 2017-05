Colite, come combatterla con rimedi naturali

0

La colite è una infiammazione dell’intestino (colon) che può essere causa di dolore e gonfiore. I rimedi naturali in alcuni casi possono essere un valido aiuto per contrastare la portata dei sintomi, in alcuni casi anche molto intensi. Ecco allora quali sono i migliori rimedi naturali contro la colite.

L’angelica è uno dei rimedi naturali più indicati per combattere in modo efficace i sintomi della colite. Da tempo sono riconosciute le sue proprietà antispasmodiche, calmanti e carminative: l’angelica dunque contribuisce a rilassare i muscoli dello stomaco e a sfiammare anche l’intestino. Tra i rimedi naturali utili in caso di colite c’è anche la malva che ha proprietà emollienti e antinfiammatorie per le mucose, ecco perché è molto indicata nei casi in cui si rilevi uno stato infiammatorio.

Ma la lista dei rimedi naturali contro la colite è nutrita. Anche la camomilla per esempio è considerato un ottimo alleato. Low cost e facile da reperire, aiuta a portare via l’infiammazione e allo stesso tempo ha effetto calmante, quindi perfetta quando si avvertono dolori di pancia anche molto forti. Meglio usare i fogli essiccati rispetto alla classica bustina, ma se proprio non li avete va bene anche quella.

Con i rimedi naturali di certo non risolverete il problema della colite ma senza dubbio troverete sollievo ogni qualvolta i sintomi si faranno troppo intensi. Rivolgetevi comunque al vostro medico di fiducia per avere maggiori informazioni al riguardo.

