Vampate calore in menopausa, 4 rimedi naturali efficaci

Le vampate di calore sono molto frequenti in menopausa, quando lo sconvolgimento ormonale che investe il corpo determina numerose e spesso fastidiose conseguenze. I rimedi naturali però possono rivelarsi utili in questi casi e allora scopriamo quali sono i più efficaci, per combattere le cosiddette caldane.

1. Salvia

La salvia è un ottimo rimedio naturale da usare contro le vampate di calore in menopausa. Sfruttate quindi le sue proprietà benefiche per preparare tisane o infusi che vi aiuteranno a tenere sotto controllo questo disturbo. La salvia è anche ottima per regolare i livelli di sudorazione, provare per credere.

2. Magnesio

Anche il magnesio è un valido rimedio naturale per tenere a bada il problema delle caldane dopo la fine del ciclo mestruale. Assumerne in quantità giuste, sotto forma per esempio di integratori, è una mossa efficace per stare meglio.

3. Trifoglio rosso

E’ forse uno dei rimedi meno conosciuti eppure è anche uno dei più efficaci se la menopausa vi ha “regalato” le insopportabili caldane che appaiono e si ripresentano numerose volte nel corso della giornata. Le proprietà benefiche del trifoglio rosso sono tante, tra queste anche quelle che lo rendono un valido rimedio per tenere a bada le vampate di calore.

4. Passiflora

La passiflora non facilita solo il buon sonno ma aiuta anche tutte quelle donne che devono fare i conti con le caldane nel periodo della menopausa. Tenete dunque presente questo rimedio per aspirare a stare meglio!

