Benefici delle fragole sulla salute

Presto sarà nuovamente tempo di fragole, gustosi frutti rossi che piacciono (quasi) a tutti. Ottime da consumare al naturale, le fragole sono perfette anche da mangiare con il gelato o da usare come base per una macedonia. Ma ne conoscete i benefici sulla salute?

Come tutta la frutta, anche le fragole sono particolarmente ricche di vitamine e dunque decisamente benefiche per l’organismo. Si rivelano particolarmente adatte per chi segue un regime alimentare ipocalorico e mirato al controllo del peso: basti pensare che una tazzina di fragole non ha più di 40-45 calorie, davvero pochissime insomma. Inoltre questi frutti rappresentano uno strumento utile contro l’invecchiamento cellulare: sono infatti particolarmente ricche di antiossidanti che combattono i radicali liberi e rallentano il processo di invecchiamento.

►LE FRAGOLE MIGLIORANO LA SALUTE DEL CUORE

Possiamo mangiare tante fragole anche per combattere alcuni disturbi infiammatori come per esempio l’asma o l’osteoartrite. Sono infatte ricche di polifenoli, anti-infiammatori naturali che agiscono in modo diretto e concreto laddove si registri un qualsiasi tipo di processo infiammatorio. Tra i benefici delle fragole anche la prevenzione del cancro. Studi scientifici sostengono che questi gustosi frutti rossi siano ricchi di acido folico, vitamina C e flavonoidi, importanti per combattere le cellule tumorali.

► FRAGOLE E FRUTTI DI BOSCO CONTRO IL DECLINO DEL CERVELLO

Fragole e frutti di bosco promuovono inoltre la pulizia delle tossine nel cervello prevenendone il declino cognitivo: è questo un altro importante beneficio da tenere in considerazione e che dovrebbe spingerci a consumare fragole in buone quantità.

Foto | Thinkstock