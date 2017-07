Aloe vera e lavanda, ecco il perfetto doposole fai da te

0

Aloe vera e lavanda sono due ingredienti perfetti per confezionare un doposole fai da te, utile per idratare a fondo la pelle dopo una giornata passata sotto il sole. Il doposole deve essere idratante e rinfrescante, ecco perché questi due rimedi tutti naturali sono considerati particolarmente indicati per la realizzazione di un prodotto che vi tornerà utile in estate.

Ecco la ricetta per preparare il doposole fai da te, composto da gel di aloe vera e oleolito di lavanda (o, in alternativa, olio essenziale). Di seguito le dosi:

160 grammi di gel di aloe vera

70 g di oleolito di lavanda

Questa lozione è molto efficace anche sulle pelli particolarmente delicate, ecco perché può essere usata anche per i bambini (se siete sicuri che non abbiano alcun tipo di allergia ai due ingredienti di base). Mescolate bene i due ingredienti e conservate il prodotto finale in un barattolo scuro, da non esporre al sole, per un massimo di 3-4 giorni. L’aloe e la lavanda sono due rimedi molto utili per mantenere la pelle in salute, specialmente quando questa è stata sottoposta per lungo tempo ai raggi solari che, si sa, hanno spesso il “potere” di arrossarla e irritarla. Fermo restando che il consiglio migliore quando ci si espone al sole è quello di proteggere la pelle con una crema ad alta protezione che sia in grado di limitare gli effetti dannosi del sole che non sono mai da sottovalutare.

