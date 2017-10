Farmaco per combattere l’obesità senza effetti collaterali

, il problema è che non sempre si riesce a prevenirla, solo da pochissimo tempo sono state infatti attivate delle campagne per mettere al corrente le persone dai rischi che si corrono quando si è in sovrappeso, nella maggior parte dei casi quindi ci si trova a doverla combattere.

Per fortuna però ci sono delle buone notizie, un gruppo di scienziati italiani coordinati da Uberto Pagotto, endocrinologo dell’Alma Mater, sono riusciti a realizzare un farmaco per combattere l’obesità che è privo di ogni effetto coollaterale.





Il farmaco in questione, in particolare, avrebbe la stessa funzione delle medicine anoressizzanti usate diversi anni fa e ritirate dal commercio perchè andavano ad agire sulla psiche aumentando il rischio di depressione e ansia, il farmaco anti obesità realizzato dal team di scienziati italiani sarebbe privo degli effetti collaterali perchè andrebbe ad agire sul metabolismo e non sulla psiche.

Gli scienziati hanno testato il farmaco su alcuni topi, in particolare hanno spento i recettori dei cannabinoidi CB1, ossia il bersaglio di farmaci anoressizzanti rimosso dal commercio, solo negli organi periferici, ma non nel cervello. Il dimagrimento, dunque, avviene ugualmente ma senza effetti collaterali.