Diabete e obesità, una laurea per combatterli?

Una laurea per combattere obesità e diabete? Detta così suona in modo strano, tuttavia la decima edizione dell’Italian Diabetes & Obesity Barometer Report punta i riflettori sulla importanza di un grado di istruzione elevato per tenere alla larga patologie che sono considerate soprattutto sociali.

Ci sarebbe dunque una correlazione tra titolo di studi e diabete e obesità e le persone con un titolo di studio più basso sarebbero quelle maggiormente a rischio di essere colpite da queste due malattie. Diabete e obesità colpiscono soprattutto quanti si trovano nella fascia d’età tra i 45 e i 64 anni ed è stata proprio questa fascia di età quella presa in considerazione dai ricercatori che hanno poi affermato l’importanza di una laurea per tenere alla larga diabete e obesità (che sono poi due patologie strettamente correlate tra di loro).

Per quanto riguarda le persone malate di diabete, tra queste solo il 2,9% ha una laurea, quattro su cento è diplomato e uno su dieci ha la terza media. Molto simile la situazione per chi soffre di obesità: solo una persona su tre è laureata, quattro su dieci sono diplomate e la metà ha la licenza media. In generale, sostengono i ricercatori, il titolo di studio è indice di uno stile di vita positivo e che aiuta a difendersi dalle cattive abitudini che molto spesso sono quelle che inducono le persone a seguire abitudini di vita sbagliate cominciando per esempio a ingrassare a dismisura. Istruirsi e conseguire un titolo di studio elevato potrebbe invece essere un buon strumento per difendersi da alcune malattie.

