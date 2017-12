Neonato si scopre mentre dorme, cosa fare?

0

Una delle preoccupazioni maggiori per i genitori, durante la notte, è vedere se il neonato si scopre mentre dorme. Questo perché il classico colpo di fresco potrebbe farlo ammalare. Ma cosa fare quando il neonato si scopre?

Risponde la dottoressa Sara Moscatiello, neonatologa dell’ospedale Humanitas San Pio X, mette a fuoco alcuni aspetti importanti:

La cosa più importante è valutare la temperatura del bambino, appoggiando le mani sulla testa e sul collo: se sono calde vuol dire che il nostro bimbo sta mantenendo la sua temperatura e quindi non è necessario sistemare nuovamente il lettino. La cosa migliore è cercare di mantenere un temperatura corporea adeguata con il pigiamino, non affidandosi eccessivamente all’uso di lenzuolini o coperte che molto facilmente vengono spostati e soprattutto posso essere fonte di pericolo. Utilizziamo quindi biancheria intima di cotone felpato e pigiamini di ciniglia almeno per i primi mesi di vita

