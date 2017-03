Mal di schiena causa morte prematura?

0

Uno studio australiano pone i riflettori sulla pericolosità del mal di schiena che porterebbe a un accorciamento della vita. Questo disturbo sarebbe infatti causa di morte prematura, ecco perché occorre non sottovalutarne le conseguenze per non rischiare di vivere meno del previsto.

Paulo Ferreira, che ha condotto lo studio firmato dalla Università di Sydney, sostiene che chi soffre di mal di schiena ha una probabilità maggiore del 13% di morte anticipata.

Il dolore alla schiena ha importanti conseguenze con il passare degli anni e le persone in genere non ne sono consapevoli. Benchè non vi sia una correlazione indipendente con la durata di vita, il dolore alla schiena tende a creare un effetto domino, che impatta negativamente sulla salute e accresce la probabilita’ di morte prematura

Molto spesso infatti il mal di schiena tende ad essere sottovalutato da chi ne soffre ma questo alla lunga potrebbe essere molto pericoloso per la salute. Meglio allora, in caso di dolore prolungato che tende a non andarsene, farsi subito visitare da uno specialista che potrà consigliare le migliori terapie da seguire. Le cause del mal di schiena sono tantissime e molto spesso è difficile individuarle. Ecco perché occorre rifarsi per tempo analizzando al meglio tutti i fattori che potrebbero concorrere alla nascita di questo disturbo.

Ti potrebbe interessare anche:

► METODO GOKHALE PER CURARE IL MAL DI SCHIENA DA INTERNET

► DA COSA PUÒ DIPENDERE IL MAL DI SCHIENA?

► MAL DI SCHIENA, CAUSE E RIMEDI

► MAL DI SCHIENA IN GRAVIDANZA, RIMEDI NATURALI, ESERCIZI E CAUSE

Foto | Thinkstock