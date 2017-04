0

A cosa serve l’appendice? In pochi conoscono le funzioni di questo organo che invece è molto importante per l’organismo. Ad affermare gli importanti poteri dell’appendice è anche un recente studio americano pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze francese Comptes Rendus Palevol e la che definisce

una sorta di bunker in cui si rifugiano i batteri buoni dell’intestino e dove vengono protetti e difesi dalle cellule linfoidi innate che fungono da guardiani del sistema immunitario



Un ruolo decisamente importante, dunque, quello dell’appendice che svolgerebbe la stessa identica funzione anche nei mammiferi. Ma sapete dove si trova questo piccolo organo? Nella prima parte dell’intestino crasso, chiamata cieco, di cui rappresenta in definitiva un prolungamento. E’ costituita da tessuto linfatico e, nei i primi anni di vita. Svolge un importante ruolo, quello di filtro. Per conservare al meglio la flora batterica e per rafforzare il sistema immunitario, quindi, questo organo è a dir poco essenziale. Si può vivere anche senza ed è questo il caso di coloro che, per un attacco di appendicite, hanno dovuto sottoporsi ad intervento chirurgico per toglierla. All’attacco si associa un forte dolore che colpisce la parte destra e bassa dell’addome ed è il sintomo decisamente più forte tra queli evidenziati di solito, quello che deve fare scattare il classico campanello di allarme. A questo possono associarsi sintomi di contorno come nausea, inappetenza e febbre.

