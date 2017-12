Palpebre cadenti, quali rimedi naturali usare?

0

Alcuni rimedi naturali possono rivelarsi particolarmente utili per contrastare il problema delle palpebre cadenti che nasconde cause diverse tra loro.

Tra i rimedi naturali più efficaci c’è senza ombra di dubbio il freddo: il contatto con l’acqua fredda causa immediata vasocostrizione locale con riduzione quasi immediata dell’edema tessutale. Di conseguenza le palpebre cadenti saranno molto meno visibili.

Il riposo è poi il rimedio più efficace per contrastare questo disturbo. Dormire un numero sufficiente di ore vi aiuterà a contrastare le palpebre cadenti che, per contro, sono invece particolarmente visibili quando si è eccessivamente stanchi. Ancora, l’idratazione è fondamentale per cui fateci attenzione: la disidratazione causa perdita di elasticità e maggior fragilità tessutale ed è fondamentale bere tanto. Curate l’alimentazione inserendo grandi quantità di frutta e verdura e dando precedenza agli alimenti ricchi di antiossidanti naturali: uva, mirtilli, more, kiwi, avocado, melograno, carote, te verde e cacao.

Tenete poi presente che la ginnastica facciale aiuta moltissimo per il trattamento delle palpebre cadenti per cui fate ogni giorno pochi esercizi, vi aiuteranno a contrastare il problema in modo efficace.

Photo | Thinkstock