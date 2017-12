Escozul: la Labiofam non riesce a far fronte alle migliaia di richieste

L’ambasciata italiana diha fatto sapere tramite un comunicato stampa che la Labiofam non è attualmente in grado di far fronte alle migliaia di richieste di Escozul , in quanto la produzione al momento è limitata poichè si tratta di una sostanza di origine animale che necessita di un ciclo di produzione che non può essere forzato, viste le regole stabilite per la protezione della specie.Nonostante la Labiofam abbia incrementato la produzione, la richiesta è troppo vasta per poter accontentare tutti, anche perchè no si tratta di un qualcosa che si possa ottenere in un lasso di tempo breve anche perchè si tratta di un farmaco ancora in fase di sperimentazione e quindi non ancora producibile su larga scala.





Qualche tempo fa a Cuba si è tenuto il Congresso Internazionale Labiofam 2010 ed il Primo Simposio Internazionale della Terapia contro il Cancro, in occasione dei quali sono stati presentati i risultati preliminari delle ricerche realizzate con il veleno di uno scorpione endemico, di cui sono stati isolati ben cinque peptidi che si è dimostrato abbiano una forte azione tumorale.

Questo farmaco apre di prepotenza una speranza in tutti i malati di cancro del mondo e le sperimentazioni stanno continuando incessantemente; ricordiamo che anche alcuni privati, come Josè Monzon, a Cuba producono il farmaco artigianalmente e ricordiamo che è completamente gratuito quindi è importante non cadere vittima di qualche truffa su internet, di qualche persona senza scrupoli che dice di darlo previo pagamento.