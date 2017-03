Dolori muscolari, le cause più comuni

0

Quali sono le cause più comuni dei dolori muscolari? E’ importante capirlo, per intervenire prontamente e nel modo giusto. Può capitare di avere dolore in una specifica area del corpo; se non passa nel giro di qualche giorno, e anzi se il disturbo continua, è il caso di farvi vedere da un bravo medico che saprà indicarvi la strada giusta da seguire.

Ma scopriamo insieme da cosa possono essere causati i dolori nuscolari. Sicuramente tra i fattori scatenanti c’è la cattiva postura. Molto spesso se i muscoli del collo vi fanno male è perché passate troppo tempo seduti, magari nella posizione errata.

Anche il raffreddore può essere causa di disturbi muscolari che però in questo caso tendono a sparire nel giro di qualche giorno, non appena cioè il raffreddore passa e l’organismo si riprende. Ma tra i fattori che possono essere causa di dolori muscolari ci sono anche strappi e stiramenti che non necessariamente devono accadere se uno pratica attività sportiva. Molto spesso anche nella vita di tutti i giorni si può incappare con questo tipo di problema.

Meno comuni, ma comunque da menzionare, sono alcune patologie che causano dolore in una o più parte del corpo, a livello muscolare. Tetano, salmonella, osteoporosi, polmonite ma anche mastite, ipotiroidismo, febbre gialla e fibrosi cistica sono variabili da prendere in considerazione insieme al vostro medico di fiducia. Si tratta di cause meno frequenti ma, scartate le più comuni, sono da valutare.

