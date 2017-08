Dolore all’inguine, tutte le cause e cosa fare per la cura

0

Quando si parla di dolore all’inguine si fa riferimento ad una sensazione più o meno acuta, interna, nel punto in cui la coscia si incontra con l’addome e dove la gamba si piega. Numerosissime le cause possibili da indagare, che cambiano anche in base al fatto che la sensazione dolorosa si possa sviluppare in modo estemporaneo o sia ricorrente o cronica. Ecco le più comuni.

Cause comuni

La causa più comune di dolore all’inguine riguarda uno stiramento dei muscoli, tendini o legamenti in sito. In genere si manifesta dopo un infortunio, soprattutto negli sportivi, ma può manifestarsi anche con gradualità e peggiorare col tempo, a causa del continuo utilizzo dell’area lesionata. Meno frequenti una lesione ossea o una frattura, un ernia, o anche calcoli renali. A volte anche un problema ai testicoli può sviluppare un dolore che arriva fino all’inguine. Ecco una lista più precisa di cause dirette ed indirette legate a questo sintomo.

Necrosi avascolare

Frattura da avulsione (legamento o tendine tirato dall’osso)

Borsite (infiammazione delle articolazioni)

Epididimite (infiammazione dei testicoli)

Idrocele (gonfiore dello scroto)

Ernia inguinale

Calcoli renali

Parotite

Strappo muscolare

Orchite (infiammazione dei testicoli)

Artrosi

Nervo schiacciato

Sindrome del piriforme

Testicolo retrattile (che si muove tra lo scroto e l’addome)

Sciatica

Masse scrotali

Spermatocele (accumulo di liquido nel testicolo)

Distorsioni e stiramenti

Fratture da stress

Gonfiore dei linfonodi

Tendinite

Tumore al testicolo

Torsione del testicolo (testicolo ritorto)

Infezioni delle vie urinarie

Varicocele (vene dilatate nello scroto)

Le cause indicate qui sono comunemente associati con questo sintomo, è importante quindi rivolgersi al proprio medico curante per avviare la procedura diagnostica del caso e quindi l’eventuale terapia.

Cosa fare e quando per vedere un medico in caso di dolore all’inguine

Rivolgersi in emergenza ad un medico se si hanno i seguenti sintomi correlati

Dolore all’inguine associato alla schiena, addome o dolore toracico

Improvviso e grave dolore ai testicoli

Dolore ai testicoli accompagnato da nausea, febbre, brividi o sangue nelle urine

Pianificare con più calma, ma senza trascurare il problema, una visita di controllo dal proprio medico curante in caso di:

Forte dolore inguinale



Dolore all’inguine che non migliora con il trattamento a casa entro pochi giorni



Lieve dolore ai testicoli che dura da più di 48 ore



Nodulo o gonfiore a un testicolo



Intenso dolore intermittente lungo il lato inferiore dell’addome (fianco), che può irradiarsi all’inguine e al testicolo



Sangue nelle urine

Quali cure per il dolore all’inguine?

Se il dolore all’inguine è causato da una distorsione o strappo muscolare possono essere utili alcuni accorgimenti domiciliari, ovvero l’utilizzo di farmaci antidolorifici e antinfiammatori come l’ibuprofene, riposare la parte e fare impacchi di ghiaccio per 20-30 minuti 2-3 volte al giorno. Per tutti gli altri casi è importante una diagnosi precisa e a volte la terapia può richiedere anche la chirurgia (come nel caso di un tumore o torsione). Da valutare a seconda dei casi.

